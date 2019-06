Wohin in diesem Sommer?

Aber wohin dieses Jahr in den Sommerferien? Langzeitplaner haben seit Monaten schon ihre Ziele fixiert. Die Quartiere an der Nord- und Ostseeküste dürften ausgebucht sein. Bulgarien, Ungarn, Türkei und Spanien haben für Kurzentschlossene bestimmt noch einige Kapazitäten frei. Wer auf den Kanaren Urlaub machen möchte, könnte sogar noch mit einem Schnäppchen rechnen. Alles wunderbar, wenn nicht wieder der Anreisestress diesen Spaß zunichte macht.Dass man auch Urlaub vor der Haustür machen kann, sollte das Wetter mitspielen, ist nicht neu. Unsere Flüsse und Seen in NRW und anderswo bieten für die ganze Familie einen Riesengaudi. Ich erinnere mich gerne an meine Urlaube mit meinen Eltern und Geschwistern auf dem Bauernhof im Sauerland. Die Diemel und der -see waren unsere Anziehungsmagneten. Das Entfernen der Blutegel war dann weniger schön. Heute freuen ich mich immer wieder, wenn ich Jungfamilien sehe, die ihr selbstgemachtes Essen, ihre Decken und Liegestühle ans bringen und zusammen schöne Augenblicke verbringen. Und wenn dann noch die Eltern und Kinder ihre Handys im Rucksack lassen, dann war das der ideale Ferientag.