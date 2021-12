Wie wird eine gescheite Kugelschreibersuppe zubereitet?

1.Aus Kugelschreibern, Knochen, Lauch-, Sellerie- und Möhrenstücken, der Petersilienwurzel, den zwei Zwiebeln sowie Pfeffer am Vorabend eine Brühe mit ca. 4-5 Liter Wasser kochen. Dazu das Fleisch mit kaltem Wasser ansetzen (das Fleisch trübt die Brühe in heißem Wasser). Sobald alles kocht, die Hitze absenken und erst jetzt Salz zugeben. Die Brühe ca. 4 Stunden bei mittlerer Hitze langsam kochen, evtl. Schaum abschöpfen. Das Fleisch kann nach dem Auskochen anderweitig verwendet werden, ebenso das Gemüse.2.Die Brühe erkalten lassen und mit einer Kelle das Fett abschöpfen und durch ein Sieb geben. Falls sie dann nicht klar ist, mit Eiweiß klären. (Dazu die Brühe erhitzen und 2 bis 3 Eiweiß vorsichtig in die Brühe geben – es darf nicht kochen. Das Eiweiß sammelt die Schwebepartikel). Das Eiweiß anschließend entsorgen und die Brühe abschmecken.3.Das Thüringer Mett, Pfeffer, Salz, 1 Ei und Paniermehl verkneten und aus der Masse kleine Fleischklößchen formen. In einem Topf mit Wasser kochen. Die Hitze absenken und die Fleischbällchen darin ziehen lassen, bis sie an der Oberfläche schwimmen. Dann ist der Garzeitpunkt erreicht. Aus dem Wasser nehmen und beiseite stellen.4.8 Eier, Milch, Salz und Muskat verquirlen. In einen Gefrierbeutel oder eine gebutterte Form (Glas- oder Porzellanschale) geben und in einem Wasserbad gar ziehen lassen. Dies dauert ca. 30-40 Minuten. Dann sollte der Eierstich schnittfest sein. Den Eierstich in kleine Würfel schneiden und beiseite stellen.5.Die Suppennudeln kurz in Wasser (nicht in der Brühe) garen und abgießen.6.Die einzelnen Zutaten (Mettklößchen, Nudeln, Eierstich, Spargelstücke) nun in die heiße Brühe geben und nicht mehr kochen. Die frisch gehackte Petersilie dazu geben und servieren.