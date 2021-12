Weihnachten ist vorbei, da geht man wieder auf die Märkte!

Fast direkt bei der S-Bahnhaltestelle Essen-Kupferdreh - am Kupferdreher Markt - findet immer mittwochs und freitags der Wochenmarkt statt. Frische Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, Frischfisch und Fleisch, Backwaren, Käsespezialitäten, Kräutern und Gewürzen, aber auch Textilien, Haushaltswaren und Blumen werden dort angeboten.Mit dem Bau der ersten Markthalle "Nuestra Señora de Africa" in Santa Cruz wollte sich der spanische Diktator Franco auf Teneriffa beliebt machen.Die Markthallen des Mercat de la Boqueria liegen an der Straße La Rambla in Barcelona (Spanien). Sie haben eine Fläche von 2.583 m² und sind ganz aus Glas und Stahl konstruiert.Der antike Fischmarkt La pescheria in Catania befindet sich in der Nähe der Piazza del Duomo. Unterhalb der Fontana dell'Amenano breiten sich der Trubel und die geschäftige Hektik der Fischhändler aus.Im Kapalı Çarşı – „Der überdachte Markt“ – so wird der große Basar in Istanbul genannt, befinden sich 4.000 Geschäfte in denen 30.000 Menschen arbeiten.Das Jahr 1593 gilt als das Jahr, in dem der erste Käsemarkt in der holländischen Stadt Alkmaar abgehalten wurde. Der Markt fand schon immer auf dem Waagplein statt, welcher mehrmals erweitert wurde.Die denkmalgeschützte Vanha Kauppahalli ist die alte Markthalle von Helsinki und inzwischen auch bei Touristen sehr beliebt.