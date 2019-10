tierlieb.nrw 2019 in Essen

Essen : Gruga Halle/Messe Essen |

Messe Essen: Am 09. und 10. November 2019 öffnet im Rahmen der Mode Heim Handwerk zum ersten Mal auch die tierlieb.nrw ihre Tore und widmet sich ausführlich dem Themenbereich „Heimtiere“. An zwei Messetagen finden Besucher vielfältige Informationen und Neuigkeiten über die facettenreiche Welt der Heimtiere. Zahlreiche Aussteller, informative Vorführungen und unterhaltsame Showacts machen das neue Messeformat in Halle 8 zu einem besonderen Erlebnis für alle Tierfreunde.