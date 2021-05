Texel im Mai

Mai 2011 - Den Burg ist mit 7.500 Einwohnern das Verwaltungszentrum der niederländischen Insel Texel und der Sitz des Gemeinderates. Ein Wochenmarkt findet jeden Montagmorgen statt. Früher kamen aus allen Teilen der Insel die Bauern mit Wagen, um ihre Lämmer zu verkaufen. Heute werden die Verkaufsverhandlungen mit den Viehhändlern direkt auf den Höfen geführt.Mai 2012 - Wer lange, ausgedehnte Strandspaziergänge liebt, ist auf Texel gut aufgehoben. 30 km lang ist der weiße, feinkörnige Sandstrand entlang der brausenden Nordsee. Und wenn man sehr viel Glück hat, sieht man im Nordosten der Insel schon mal einen Seehund, der sich am Strand unterhalb des Leuchtturms ausruht.Mai 2013 - Im Mai geht die Sonne gegen 21:10 unter. Eine gute halbe Stunde vorher sitzt man mit einer Flasche Wein und mit seiner Ex-Verlobten am Strand und genießt die Szene. Die Ruhe wird leicht unterbrochen durch das Rauschen des Meeres. Jeden Tag verabschiedet sich die Sonne anders und das ist gut so!Mai 2014 - De Slufter ist das bekannteste Naturschutzgebiet auf Texel. Es ist ein großes Salzwiesenareal zwischen zwei Sanddeichen. Das besondere ist, dass diese Salzwiese an der Nordseeküste liegt. Priele mit Salzwasser strömen quer durch das Gebiet. Bei Nordweststurm läuft das Gebiet voller Wasser. In dieser Ebene wachsen nur Pflanzen, die Salzwasser vertragen können.Mai 2015 - Am Nordkap der Insel Texel, in unmittelbarer Nähe des Paals 33, liegt ein kurioser Steg, der zu einem kuriosen Kutter führt. Dieser Kutter nimmt zu bestimmten Zeiten Touristen auf und verfrachtet diese zur kleinen Nachbarinsel Vlieland. Und dort angekommen, wird es abenteuerlich. Man wird mit einem überdimensionalen Truck mit Spezialbereifung am Strand von Vlieland aufgegabelt und in der Wildnis abgesetzt. Auf der Insel leben 1193 Einheimische, von denen ich nach 2 Stunden Aufenthalt die Hälfte kennenlernen durfte.Mai 2016 - Der Mai ist in Nordholland incl. Texel der Monat der Tulpenblüte. Riesige Felder zeigen sich in einer bunten Blütenpracht. Aber Texel wäre nicht Texel, hätte die Insel noch eine Kostbarkeit versteckt. In den Wäldern blühen im Mai die blauen Hasenglöckchen. Wer mit offenen Augen durch die Gegend läuft, kann sich an den blauen Teppich sicherlich erfreuen.Mai 2017 - Die Möwen auf Texel sind sehr relaxt. Im Gegensatz zu manchen Möwen auf den deutschen nordfriesischen Inseln, benehmen sich die Möwen auf Texel gegenüber Touristen vorbildlich. Sie klauen den Menschen keine Frischbrötchen im Sturzflug und bekleckern auch keine Kleidungsstücke. Nur das Geschrei der Vögel ist etwas nervig.Mai 2018 - Zusammen mit den Exmoor-Ponys kamen 1994 Schottische Hochlandrinder nach Texel.. Die wilden Rinder und Pferde sind die lebenden Rasenmäher im Naturschutzgebiet. Die Schottischen Hochlandrinder fressen gerne schnell wachsende Pflanzen und Sträucher und verhindern so ein Überwuchern der Dünenlandschaft.Mai 2019 - Texel hat eine eigene Schafrasse, das Texelaar. Sieht ein bisschen doof aus, ist aber bei Züchtern in der ganzen Welt sehr begehrt. Ein britischer Züchter kann das teuerste Schaf der Welt sein eigen nennen: Stolze 231.000 Pfund (rund 263.000 Euro) bezahlte Jimmy Douglas für das Tier mit dem Namen „Deveronvale Perfection“. Der acht Monate alte Texel-Bock sei das edelste Schaf, das er jemals gesehen habe, schwärmte Douglas, der das Tier auf einer Zuchtmesse in Schottland erwarb.Mai 2020 - Man verabschiedet sich am Vorabend der Abfahrt von Texel, in dem man zum Strand geht, in den Sonnenuntergang schaut und murmelt....Im nächsten Jahr im Mai bin ich wider hier an gleicher Stelle.