So schlecht war dieses Jahr auch wieder nicht!

noch 12 Tage auf Teneriffa war und mir dann auf der boot 2020 schöne Schiffe angeschaut habe.Im Februar .... bei unserem Karnevalsumzug mitgefeiert habe und dann ....im März ........ das Parkleichten in der Gruga erleben konnte und später .....im April......... wurde die Umgebung erkundet und viel gewandert, ....im Mai .......... wurde der Innenhafen von Düsseldorf mal wieder besucht ....im Juni ........ durchstreiften wir das Dorf Gruiten und die Umgebung..........im Juli .......... ging es in den Urlaub nach Usedom und Rügen ..................im August .... wurde viel Rad gefahren, u.a. zur Straußenfarm ......und imSeptember... haben wir uns auf Texel isoliert und blieben allein. ImOktober ....... ging es dann in unsere Wälder zum Pilze sammeln....... ImNovember.....besuchten wir unsere Nachbarorte - Hattingen . Neviges. Langenberg....imDezember.....wurde erstmals nach langer Zeit unser Heim geschmückt......und wir freuen uns auf die Weihnachtszeit!