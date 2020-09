Angesichts steigender Infektionszahlen blicken viele Pistenfreunde mit Sorge auf die bevorstehende Skisaison. Ich nicht, denn ich habe mich schon vorzeitig von einem Winterurlaub in den Alpen verabschiedet. Denn das, was ich unter Skiurlaub verstehe, werde ich weder in Österreich noch in der Schweiz in diesem Winter vorfinden.«Wintertourismus und Skifahren in Österreich wird möglich sein,» so laut Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Zugleich betonte er, dass es Après-Ski in der gewohnten Form nicht geben werde.Ja, Servus! Ich fahre seit mehr als 30 Jahren Ski. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den Tagen meines Aufenthaltes in den Bergen nur Spuren in den Schnee gelegt habe. Keine Schirm-Bar, Hütte oder Jausenstation war mir fremd. Skiurlaub ohne Partys ist wie Fußball ohne Zuschauer; langweilig!