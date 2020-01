Rom, die ewige Stadt - Teil 2

Am südöstlichen Ende des Forums Boariums lag ein spätantikes Gebäude. Reste dieses monumentalen Baus sind heute noch in der Kirche Santa Maria in Cosmedin zu sehen. In ihrer Vorhalle befindet sich ein antikes Marmorrelief, das volkstümlich als „Mund der Wahrheit“ (bocca della verità) bezeichnet wird. Die Römer glaubten im Mittelalter, dass einem Lügner die Hand abgebissen werde, wenn er sie in die Mundöffnung des Reliefs legte.