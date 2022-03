Nicht meckern, lieber mecklen!

Boltenhagen, das drittälteste Ostseebad darf auf einer Liste der schönsten Orte an der Ostsee nicht fehlen. Schon 1803 ließ der damalige Graf von Bothmer an diesem Küstenabschnitt den ersten Badekarren aufstellen. Weiter geht es nach Osten in die Hansestadt Wismar. Im 30-jährigen Krieg besetzten schwedische Truppen die Stadt, Das Königreich bekam 16 Jahre später mit dem Westfälischen Frieden die Stadt erstmalig auch offiziell zugesprochen. Auf der Insel Poel geht es immer ruhig zu, ohne Stress, ohne Hektik. Gerade Naturliebhaber fühlen sich hier wohl. Für mich ist es eine Spur zu ruhig. Nicht unbedingt lebhafter, aber bestimmt mondäner geht es in Kühlungsborn zu. Bis heute darf in dem hübschen Ostseebad kein Haus errichtet werden, das den höchsten Baum der Stadt überragt. 1817 entdeckten die ersten Badegäste von außerhalb Warnemünde als schönes Urlaubsziel. 1882 feierte hier der Strandkorb seine Premiere. Und heute ist der ehemalige Fischerort Ausgangspunkt für stimmungsvolle Ostseekreuzfahrten. Die glorreichen Zeiten der Hanse bestimmen das Bild im historischen Stadtkern Rostocks genauso wie die vielen Beispiele für die norddeutsche Backsteingotik, zum Beispiel die Marienkirche oder das Rathaus am Neuen Markt. Schon vor 100 Jahren waren Touristen mehr als angetan von den damals noch eigenständigen Orten Graal und Müritz. Dazu zählten einige der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Literaturgeschichte. Franz Kafka, Erich Kästner, Hans Fallada und Walter Kempowski widmeten diesem schönen Ort an der Ostsee emotionale Zeilen. Dierhagen, Wustrow, Ahrenshoop, Born, Prerow . besser bekannt als Fischland-Darß-Zingst gehören zu meinen Lieblingsorten mitten im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Hier kommt jeder Ostseeliebhaber auf seine Kosten. Fast unberührte Badestände am Darß, Wander- und Reitwege Im Kiefernwald, Bootstouren auf einer Zeese über den Saaler Bodden und gute regionale Küche allerorten. Die Sehenswürdigkeiten der Hansestädte Stralsund und Greifswald sollte man sich nicht entgehen lassen, bevor man die Inseln Rügen und Usedom mit ihren Kaiserbädern besuchen will.