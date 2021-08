Mit dem Rad durch 3 Bundesländer in knapp einer Stunde - Teil 2

Auf dem Gelände des ehemaligen Kernkraftwerkes Würgassen soll Deutschlands einziges Zwischenlager für schwach- bis mittelradioaktiven Müll entstehen. Dafür wird eine 300 mal 100 Meter große Halle direkt an der Weser gebaut.Hier soll Atommüll gesammelt und sortiert werden, damit das Endlager Schacht Konrad passgenau befüllt werden kann, erklärt die zuständige Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung. Menschen aus NRW, Hessen und Niedersachsen protestieren: "Uns wurde eine grüne Wiese versprochen", aber "wir werden der Atommülleimer für Deutschland".Täglich sollen bis zu zehn Züge und 20 LKW den atomaren Abfall aus ganz Deutschland nach Höxter liefern und später ins Endlager bringen. "Deutschland hat den Atomausstieg entschieden, Kraftwerke müssen abgerissen, der Müll zwischengelagert werden. Dazu dient das Atommüll-Logistikzentrum in Würgassen", so die Begründung der Behörden.Nach einer weiteren halben Stunde befinden wir uns schon in Hessen. Das Ziel unserer Stippvisite ist Bad Karlshafen.