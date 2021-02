Männerträume in rot 

Was stimmt also an roten Fahrzeugen nicht?Laut einer britischen Studie, bei der über 1100 Auto-Halter nach Vogelkot-Verschmutzungen befragt wurden, werden rote Autos übermäßig häufig Opfer von der Attacke aus der Luft. Auch das kann ich bestätigen, mein roter Manta war permanent zugeschissen.Es kursiert das Gerücht, dass rote Autos häufiger von der Polizei angehalten werden, aber stimmt das auch?Wenn ich darüber nachdenke, kann ich auch das bejahen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hierzu auch Statistiken gibt, aber meine wenigen Polizeikontrollen hatt ich fast alle mit dem roten Manta.