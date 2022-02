Kreuz und quer, die Schifffahrt ist schwer!

Welche Gesundheitsmaßnahmen gibt es im Terminal und an Bord der TUI-Cruises-Flotte?

Passagiere dürfen nur nach zwei negativen Corona-Tests an Bord: Neben einem negativen PCR-Test (höchstens 72 Stunden alt) muss verpflichtend auch ein Antigen-Schnelltest direkt vor der Reise durchgeführt werden; frühestens am Abend vor Einschiffung (Testpflicht gilt auch für Geimpfte)Auch Kinder unter 6 Jahren brauchen einen negativen PCR-TestFür viele Fahrgebiete besteht Impfpflicht*. Im Orient und in der Karibik ist für alle Personen über zwölf Jahren eine Impfung erforderlich. In der Ostsee, in Norwegen und auf den Kanaren benötigen Gäste ab 18 Jahren eine vollständige ImpfungAb 23. Februar werden die Regeln zum Impfschutz vereinheitlicht: Alle Gäste benötigen dann ab einem Alter von 12 Jahren einen vollständigen Impfschutz. Sollte die vollständige Impfung länger als drei Monate her sein, ist eine Booster-Impfung (ab 18 Jahren) zum Reiseantritt erforderlichGenesene, die trotz vollständiger Impfung Covid-19 hatten und deren Erkrankung – hier gilt der Zeitpunkt des positiven PCR-Testergebnisses – nicht länger als drei Monate zum Kreuzfahrtende zurückliegt, gelten ebenfalls als geboostert.Gäste müssen einen tagesaktuellen Gesundheitsfragebogen beim Check-in vorlegenMessung der Körpertemperatur vor dem Zutritt des Terminals im HafenKontaktlose Einschiffung nur mit Online-Check-in mit Zeitfenster, um die Anzahl der Personen zu begrenzen, die sich zeitgleich im Hafenterminal aufhaltenMindestabstand im Terminal und an Bord von 1,5 MeternMaximal 60 bis 80 Prozent Auslastung (u.a. kleinere Gruppen bei Landausflügen oder Sportkursen)Pflicht von Mund-Nasen-Schutz in Innenbereichen und im Außenbereich überall dort, wo Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (z.B. Fahrstühle, Treppen, Flure), nicht aber auf der Sonnenliege oder am RestauranttischAn Bord sind mehr Ärzte als üblichKabinen werden regelmäßig desinfiziertMedizinische Versorgung im BordhospitalCovid-19-Tests für die Rückkehr möglich