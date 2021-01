Keiner will mehr mit ihm spielen! 

Sagt der Golflehrer zum Schüler: "Sprich den Ball an". Sagt der Schüler: "Hallo Ball" - so geht ein alter und bekannter Witz unter Golfern. Man spricht von der Ansprechhaltung wenn ein Spieler seine Position vor dem Golfschlag einnimmt. Die Engländer sagen "to adress the ball", wenn sie den Ball ansprechen. Es sind die Sekunden der Wahrheit, in denen sich entscheidet, was gleich mit dem Golfball geschieht. Das Ansprechen des Golfballs hat gar nichts mit akustischen Äußerungen dem Golfball gegenüber zu tun. Das Ansprechen des Golfballs und das damit verbundene Einnehmen der Schlaghaltung, bzw. eben der Ansprechhaltung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen eines Golfschlags. Die wichtigsten Faktoren der Ansprechhaltung sind die Zielausrichtung, die Körperwinkel, sowie der Griff.