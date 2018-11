Jeder qcm ein Hingucker

Wenn es interessiert; in den Jahren 1931-1945 gab es in Frankreich einige Autohersteller, die bemerkenswerte Autos produzierten.Alphi | Amilcar | Antony | Ardex | Ariès | Ballot | Benova | Berliet | Bignan-MOP | BNC | Boitel | Breguet | Bucciali | Bugatti | Caban | CGE | Chapeaux | Chenard & Walcker | Chevallier | Citroën | Claveau | Coadou-Fleury | Colin | Corre-La Licorne | Cottin & Desgouttes | Darmont | De Dion-Bouton | Delage | Delahaye | Delaunay-Belleville | Derby | Donnet | Dubonnet | Électraph | Électro-Renard | Électrolette | Farman | Faure | Favel | GAR | Gauthier | Georges Irat | Guyot | Harris | Harris-Léon Laisne | Hotchkiss | Huascar | JP | La Licorne | Lambert | Le Dauphin | Le Zèbre | Léon Bollée | Léon Laisne | Léon Rambert | Lorraine | Louis Chenard | Luc Court | Major | Matford | Mathis | Messier | Monet et Goyon | Monocar | Montier | Morris-Léon Bollée | Mors | New-Map | Panhard & Levassor | Paris-Rhône | Peugeot | Pilain | Poirier | Rally | Rémi-Danvignes | Renault | Robert Serf | Rochet-Schneider | Rolland-Pilain | Rosengart | Salmson | Salomon | Sandford | SATAM | Sima-Standard | Simca | Simca-Fiat | Stéla | Suère | Talbot | Talbot-Lago | Tracfort | Tracta | Unic | Villard | Virus | Voisin