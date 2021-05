Interrail - von Triest nach Split

Der Zug füllt sich, viele Rucksacktouristen suchen sich noch freie Plätze, Wir sitzen auf einer Holzbank, mir gegenüber sitzt eine Omi und strahlt mich an: "lijepa djevojka!" Und grins zurück: "Grazie!" Mir wird heiß! Aus dem Gepäcknetz gackert ein Huhn. Familie Robić ist nirgendwo zu sehen. Der Zug hält und fährt sofort wieder an, hinter mit höre ich Stimmen, ich werde nervös, drehe mich nicht um und dann steht der Hüne da: "Papiere!!!" Sein Blick wandert vom Passfoto zu mir rüber, ich schwitze. und dann - "In Deutschland, gibt´s da kein Frisör? Du aussehen wie eine Djevojka!" Höhnisches Gelächter im Abteil und schon ist er weg. Der Zug hält wieder und fährt sofort wieder an. Vor mir steht Ivo und grinst. "Wie viel Geld wollt ihr umtauschen?" Ruckzuck wechseln die Jeans wieder den Besitzer. Ich überlege. Da wäre die Fähre von Split nach Hvar mit Rückfahrt, 1 Woche Pension für 3 Leute, Essen und Trinken und Reserve: "300 Mark!" "Gut, gib her, ich mach das für Euch!" Mit Widerwillen gebe ich ihm das Geld. Schon wenig später hält der Zug erneut. Ich schaue aus dem Fenster, da ist keine Station, keine Häuser, nix oder warte mal da steht eine kleine Holzhütte, mitten in der Einöde und da geht ein Mann hin, es ist Ivo Robić. Die Tür der Hütte geht auf und er geht rein, ich schaue mir die Gegend an, jetzt fehlt nur noch das Winnetou und Old Shatterhand hier vorbei reiten und eine Horde von Indianern wird von Banditen gejagt. Einfach nur überirdisch schön. Jetzt kommt er wieder raus und kurze Zeit später setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Was ein Anblick, Ivo schreitet durch das Abteil ein riesiges Bündel an Dinar in die Höhe streckend kommt er singend auf uns zu...... https://www.bing.com/videos/search?q=ivo+robic+ay+... Und es wurde eine phantastische Zeit auf Hvar, aber das ist eine andere Geschichte, die ich für mich behalte! Übrigens nach 1 Woche haben wir das Geld an deutsche Touristen zurückgetauscht und dafür 280 DM erhalten.