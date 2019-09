Ich bin immer gerne in meinem zweiten Wohnzimmer

Sie wurde am 16. September 2006 in einem ehemaligen Ringlokschuppen in D-Oberbilk eröffnet. Die Gesamtfläche beträgt mehr als 19.000 Quadratmeter. In der Classic Remise Düsseldorf gibt es 80 Einstellboxen aus Glas sowie 35 spezialisierte Dienstleister – unter ihnen Händler, Restauratoren, Werkstätten, Geschäftslokale für Bekleidung und Automobile sowie ein Restaurant, ein Bistro und einen im Sommer geöffneten Biergarten. Komplettiert wird das Angebot durch Dienstleister wie Fahrzeugpflegeanbieter, Sattler, Sachverständigenbüro sowie Motorradspezialisten. Das Gelände verfügt über eine große Eventhalle und kleinere Eventflächen, die von Unternehmen für Präsentationen, Tagungen und Vertriebsmeetings gebucht werden. Am Standort finden Rallyes statt, beginnen Rundfahrten oder oldtimerbezogene Großevents.