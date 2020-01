Gibt es gefährliche Tiere auf Teneriffa?

"Kennen sie sich auf der Insel aus?" fragt eine jugendlich, männliche Stimme. "Das will ich wohl meinen", antwortet eine sonore Bassstimme, "Ich fahre schon seit über vierzig Jahren hier hin, da sollte man sich auf der Insel auskennen.""Meine Frau und ich sind gestern erst hier angekommen und wir wollen hier nicht nur Badeurlaub machen, wir wollen auch wandern. Meine Frau ist sehr ängstlich und glaubt, dass es hier auch giftige Spinnen, Skorpione und sonstige gefährliche Tiere gibt. Ist da was dran?" "Naja, wir haben Tiger, Löwen und Leoparden hier, die sind allerdings 2 km entfernt gut und sicher im Loro-Parque aufgehoben." "Und was ist mit Haien?" "Ich wüsste nicht gelesen zu haben, dass jemals ein Wanderer im Anaga-Gebirge von einem Hai angegriffen wurde." "Also junger Mann, beruhigen sie ihre Frau, hier ist es genauso sicher, wie auf Sylt.""Ich habe gerade im Gebüsch ein Rascheln gehört, könnte das eine Schlange sein?" "Tja, das weiß man mit absoluter Sicherheit nicht genau. Idioten, die auf die Insel giftige Schlangen einschleppen und diese dann aussetzen, weil man mit denen nicht knuddeln kann, gibt es überall auf der Welt. Klima, Vegetation und Nahrung sind für Schlangen eigentlich ideal. Aber das Rascheln kommt meist von einem Vogel oder von einer Kanareneidechse.""Aber wissen sie, welche Tiere mich wirklich zur Weißglut treiben, das sind Mücken. Bis vor 5 Jahren habe ich keine Mücke erlebt, durch die Flut der Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe, die tagtäglich hier ankommen, kommen auch die Mücken. Die Stiche jucken wie die Hölle!".....Ich höre nicht mehr zu und kratze wie verrückt an zwei roten Stellen an meinem Schienbein.