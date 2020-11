Fragen über Fragen

2) Warum ist 'Abkürzung' so ein langes Wort?3) Wie heißt das Ding mit dem man an der Kasse seine Ware von der des anderen Kunden abtrennt?4) Kann man in geschmolzenem Trockeneis schwimmen ohne nass zu werden?5) Lässt sich Wasser verdünnen?6) Wenn man sich vornimmt, den ganzen Tag nichts zu erreichen und das dann auch schafft, hat man dann doch etwas erreicht?7) Warum baut man Flugzeuge nicht aus demselben Material wie die "Black Box"?8) Gibt es ein anderes Wort für "Synonym"?