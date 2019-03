Ein Ausflugstipp für Karnevalsmuffel

Mit dem Intershipping-Ticket läuft das ähnlich. Alle renommierten Reedereien haben sich zu einem Verbund für diese Art der Seereise zusammengeschlossen und bieten auch noch für dieses Wochenende die Möglichkeit an, das Ship-Hopping für kleines Geld wahrzunehmen. Voraussetzung ist, dass man flexibel, entschlußfreudig und anpassungsfähig ist. Die Reise beginnt am Rosenmontag in Hamburg- Treffpunkt am Jungfernsteg bis spät. 10:00 Zulu-Zeit - Zu Fuß geht es in geordneten Rotten zum Cruise-Center. Hier liegt die AIDInter für die erste Etappe Ihrer Abenteuerreise bereit, das Einloggen geschieht unkompliziert und Sie können schon in kürzester Zeit ihre Hängematten neben dem Schiffsdiesel einnehmen. Ihre Rucksäcke verbinden Sie bitte nicht an der Ankerkette, sondern werden ordnungsgemäß ans Fahnenseil gehisst. Für die Intershipper findet um 12:00 Zulu-Zeit die gesonderte Seenotrettungsübung statt. Die Reederei weist nochmals ausdrücklich daraufhin, dass die Wasserspender auf den Decks nur zum Trinken benutzt werden dürfen und nicht der Körperpflege dienen. Die Mahlzeiten sind entgeltlich wie folgt einzunehmen: Frühstück von 04:00-05:30 h / Mittagessen entfällt / Abendessen von 22:00-23:00 h. Intershipper, deren Nachnamen mit A bis einschließlich M beginnen, schrubben das Sonnendeck von 08:00-16:00, diejenigen deren Nachnamen von N - Z beginnen, haben in der gleichen Zeit die Pflege der Bordtoiletten zu übernehmen. Restliche Zeit zur freien Verfügung!Die 2. Etappe mit Euer Bord 7 - einloggen in Catania auf Sizilien - am 12. März - Prozedere wie vor!Die 3. Etappe mit MSV-Harmonie - einloggen in Valletta auf Malta - am 25. März - Prozedere wie vor!Die 4. Etappe mit Rosta-Spaghetti - einloggen in Ajaccio auf Korsika - am 04. April und endet am 14. April in Palma auf Mallorca. - Prozedere ähnlich wie vor, jedoch Abschluß mit gemeinsamen Besäufnis am Ballermann!Und allen Intershipper wünsche ich immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und ein kräftiges Helau!