Die Göltzschtalbrücke

1940 / 41, Evakuierung aus Hamburg per Sonderzug / Nachtzug über Berlin, Leipzig, ... G Ö L T Z S C H T A L B Ü C K E bei Reichenbach, Hof, Bayreuth ...Daß der Zug damals diese Strecke fuhr, wurde mir später erzählt ...Auch spätere Fahrten Bayreuth - Hamburg und zurück (1941 - 1946) erfolgten über diese Route. Erst in den 1990 er Jahren war ich mehrmals dort, als Tourist, per PKW ...Es ist die größte Ziegelsteinbrücke der Welt ... Heute = Nebenbahn ...Die Strecke Berlin - Leipzig - München verläuft heutzutage " anders " = Schnellstrecke, bis 300 km/h, ICE ... ... damals selbstverständlich nur Dampfloks, Fernzüge mit der DR-Lok-Baureihe 01 ...