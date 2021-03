Die Geschichte der Stadt Hattingen - Teil 2 

Wer heutzutage in Zeiten der Pandemie mal einen ruhigen Sonntagsspaziergang über holpriges Kopfsteinpflaster in ruhiger Atmosphäre machen möchte, der geht am besten zur Mittagszeit durch die Altstadt von Hattingen. Rund 150 urige Fachwerkhäuser wurden rings um die die kleine St. Georgs-Kirche mit ihrem schiefen Kirchturm liebevoll im Laufe des letzten Jahrhunderts restauriert.