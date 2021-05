Der Loro Parque

Er hat den Loro Parque wie einen tropischen Garten angelegt. Nachdem die Besucher gleich am Eingang einen riesigen Koi-Teich passiert haben, werden Sie zunächst mit (inzwischen virtuellen) Papageien fotografiert. Die mitunter sehr schönen Bilder können am Ende des Besuchs am Ausgang käuflich erworben werden. 95 % der Gäste des Parks gehen diesen Weg und laufen im Strom der Besucherherde von Attraktion zu Attraktion, von Gehegen zu Gehegen. Wer es etwas ruhiger und entspannter haben möchte, der geht sofort links hinter dem Eingangstor ins Aquarium. also im Uhrzeigersinn durch die Anlage. Man kann in Ruhe und ungestört die Tiere und ihr Umwelt wahrnehmen und fotografieren. Genauso habe ich meine letzte Fotostrecke im Dezember 2019 /Januar 2020 erstellt.