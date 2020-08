Das Wochenend-Rätsel - Fragen über Fragen! 

Foto 2 - In welchem Park entstand dieses Foto?Foto 3 - Wo wurde dieses Foto öffentlich gezeigt?Foto 4 - In welcher Stadt wird dieser Wein verkauft?Foto 5 - Wo kann man diesen Ausblick genießen?Foto 6 - In welchem Raum befindet sich dieses Schrankfach?Foto 7 - In der Fußgängerzone welcher Stadt wurde dieses Bild gemalt?Foto 8 - An welchem Gewässer latschen die Enten entlang?Foto 9 - Welches Gebäude wird hier gezeigt?Foto10- in welchem Museum ist dieser Schädel ausgestellt?Foto11- Welches Ereignis wird hier gezeigt?Foto12- In welchem Zoo befinden sich die beiden Elefanten?Foto13- Welches Fußball-Derby fand hier statt?Foto14- Die Einkaufsstraße welcher Stadt wird hier gezeigt?Foto15- Hochwasser an der ....?Bitte haltet Euch hier wieder strikt an die Spielregeln. Die zu erratenen Städte können mit max. 2 Lösungsvorschlägen pro Kommentar abgegeben werden. Dann darf ein anderer Mitspieler seine zwei Tipps abgeben. Sollte ich mich hier zu Wort melden, dann darf man sofort nach meinem Kommentar wieder 2 Städtenamen benennen. Viel Spaß!