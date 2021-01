Charleston SC

Die USS Yorktown war der zehnte Flugzeugträger der U.S. Navy. Sie wurde im Jahr 1943 in Dienst gestellt und bei der Pazifikoffensive eingesetzt. Das Schiff war an schweren Kämpfen beteiligt, darunter die Versenkung feindlicher Schlachtschiffe und die Unterstützung von Truppen bei der Landung auf Okinawa in Japan. Während des Vietnamkriegs schützte die Yorktown schnellere Flugzeugträger vor U-Boot-Angriffen. Zu den letzten Einsätzen des Schiffs gehörte die Bergung der Apollo-8-Astronauten und der Landekapsel im Jahr 1968.