Stichtag - 27. August ....

Schon seit Monaten hatte es im Innern der Insel rumort. Der Vulkan entlädt sich mit mehreren Eruptionen. Als Wasser in die Magmakammer eindringt, entsteht ein explosives Gemisch: Um kurz nach zehn Uhr morgens bricht Krakatau in sich zusammen. Mehrere Hundert Meter hohe Felsformationen verschwinden im Wasser. Noch im 3.500 Kilometer entfernten Perth in Westaustralien hören die Menschen die Detonation. Wassermassen strömen in die geleerten Magmakammern. Tsunamis mit bis zu 40 Meter hohen Wellen sind die Folge. Heißer Ascheregen geht nieder. Mehr als 160 Dörfer werden an den Küsten der Inseln Sumatra und Java zerstört, 36.400 Menschen sterben. Die Detonation, so berechnen Experten später, war mindestens 10.000-mal so stark wie die Hiroshima-Atombombe.Unhörbare Druckwellen laufen sieben Mal um den gesamten Globus. Im Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien werden Pegelschwankungen von mehreren Zentimetern registriert. Eine riesige Aschewolke rast in der oberen Atmosphäre um den Erdball. Durch die ungewöhnliche Lichtbrechung werden weltweit spektakuläre Sonnenuntergänge gemeldet. In New York rückt die Feuerwehr aus, weil Anwohner am westlichen Horizont Feuer vermuten. Weil die Staubpartikel das Sonnenlicht ins All zurückreflektieren, wird es merklich kühler auf der Erde.Krakatau war nur der zweitgrößte Ausbruch im 19. Jahrhundert in Indonesien. Der Ausbruch des Mount Tambora im Jahr 1816 war so grausam, dass fast sofort 10.000 Menschen auf der Insel Sumbawa ums Leben kamen und letztendlich etwa 90.000 Menschen ums Leben kamen .