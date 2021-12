Großer Zapfenstreich und in Gedanken bei einem FKK-Urlaub auf Hiddensee

DU HAST DEN FARBFILM VERGESSEN



Hoch stand der Sanddorn am Strand von HiddenseeMicha, mein MichaUnd alles tat so wehDass die Kaninchen scheu schauten aus dem BauSo laut entlud sichMein Leid in's HimmelblauSo böse stampfte mein nackter Fuß den SandUnd schlug ich von meiner Schulter deine HandMicha, mein MichaUnd alles tat so wehTu das noch einmalMicha, und ich gehDu hast den Farbfilm vergessenMein MichaelNun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war ha ha ha haDu hast den Farbfilm vergessenBei meiner Seel'Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahrDu hast den Farbfilm vergessenBei meiner Seel'Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahrNun sitz ich wiederBei dir und mir zu HausUnd such' die FotosFür's Fotoalbum ausIch im Bikini und ich am FKKIch frech im MiniLandschaft ist auch da - jaAber, wie schrecklich, die Tränen kullern heißLandschaft und NinaUnd alles nur schwarzweißMicha, mein MichaUnd alles tut so wehTu das noch einmalMicha, und ich gehDu hast den Farbfilm vergessenMein MichaelNun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war ha ha ha haDu hast den Farbfilm vergessenBei meiner Seel'Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahrDu hast den Farbfilm vergessenBei meiner Seel'Alles blau und weiß und grün und später nicht mehr wahr