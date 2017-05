Feuerwehr Essen: Starke Rauchentwicklung aus Rauchabzugsanlage eine Imbissbude in Essen.

Essen : Abzugshaupe in Brand geraten |

Heute in der Mittagsstunde 03, Mai 2017 gegen 12:40 Uhr ist die Rauchabzugsanlage eines Schnellimbisses an der Kreuzung Moltkestraße und Gutenbergstraße im Essen-Südviertel.

Aus unbekannter Ursache ist die Rauchabzugsanlage einer Imbissbude in Brand geraten. Passanten berichteten von Flammen, die aus der Öffnung des bis zum Giebel geführten Edelstahlrohres schlugen.Bei Eintreffen der Feuerwehr war nur eine intensive Rauchentwicklung zu erkennen. Mit mehreren Feuerlöschern brachten die Männer die Lage unter Kontrolle.Da der Elektrolüfter der Anlage in diesem Fall am Abzugskopf montiert war, kam die Drehleiter zum Einsatz.Die Männer demontierten dort lose Blechverkleidungen und nahmen sie mit hinunter. Wegen des Einsatzes der Drehleiter musste die Straßenbahnoberleitung abgeschaltet werden, die Linien 101, 105 und 106 waren unterbrochen, Busse kamen zum Einsatz. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. (MF)