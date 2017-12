Essen. Am frühen Freitagmorgen 08. Dezembe2017 kollidierte eine S-Bahn mit einem Auto im Essener Stadtteil Kupferdreh.

Gegen 5:50 Uhr war die S-Bahn der Linie 9 aus Richtung Wuppertal in Richtung Essen unterwegs. In Höhe des Bahnübergangs auf dem Prinz-Wilhelm - Damm kam es zwischen dem Zug und einem Skoda, der in Richtung Kupferdreher Straße unterwegs war, zu einem Zusammenstoß.



Der 59 Jahre alte Autofahrer aus Bayern, Landkreis Rosenheim, verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht.