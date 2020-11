Das Triage-Prinzip 

Der eine Patient ist 25 Jahre alt, kräftig gebaut, normaler Blutdruck, klagt über Schmerzen in der Brust und heftigen Husten. Der andere Patient ist 65 Jahre alt, übergewichtig, Bluthochdruck, Diabetiker, klagt über Schmerzen in der Brust und starken Husten. Mehr Informationen liegen in der Kürze der Zeit dem Mediziner nicht vor. Wer bekommt das Bett?Wir erfahren, dass der junge Patient seit 9 Jahren arbeitssuchend gemeldet ist. Der Reichsbürgerbewegung angehört und bekennender Maskenverweigerer ist. Vom älteren Patienten erfahren wir, dass er 45 Jahre lang täglich an der Schippe war, nie blau gemacht und schon sehr früh im Jahr die AHA Regeln befolgt, wenig Kontakt zur Außenwelt gehalten und dieses Jahr keinen Urlaub unternommen hat. Wer bekommt das Bett?