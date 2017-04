Bei einem Verkehrsunfall auf der A44 wurden vier Personen verletzt.

Essen : Vier Personen bei Verkehrsunfall Verletzt |

Auf der A 44 in Fahrtrichtung Essen höhe Anschlussstelle 39 Kupferdreh ereignete sich am heutigen Morgen 28. April 2017 gegen 05:16 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall.

Dabei wurde der Fahrer eines BMW aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert und lebensgefährlich verletzt.

Alle Fahrer wurden rettungsdienstlich versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Die Besatzung eines Rettungswagens aus Hattingen, die auf der Gegenfahrbahn die Einsatzstelle zufällig passierte und über die Aus- und Auffahrt wendeten, übernahm die Erstversorgung des Unfallopfers.Dabei unterstützte sie ein Notarzt aus dem Kupferdreher Krankenhaus.Anschließend erfolgte der Transport in eine Klinik.Das Unfallfahrzeug lag vollkommen zerstört auf dem Dach, mittig auf der Autobahn, Motor, Getriebe und beide Vorderräder des Wracks waren auf der Fahrbahn verteilt.Ein Golf und ein Kastenwagen kollidierten auf der Überholspur, ein Polo stand mit Heckschäden auf der rechten Spur.Ein Renault, der die Unfallstelle zunächst durchfahren hatte, blieb einige hundert Meter weiter mit Schäden liegen. Diese Fahrerin blieb unverletzt.Die Autobahn war während des Einsatzes und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei für mehrere Stunden in Richtung Essen voll gesperrt.Der Verkehr wurde umgeleitet, in den angrenzenden Stadtteilen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.Quelle: Mike Filzen Essener Feuerwehr,Die Unfallstelle in der Morgendämmerung, im Hintergrund die Dilldorfer Kirche. Foto: Mike Filzen