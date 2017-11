Wie die NRW-Landesregierung Klientelpolitik zu Lasten von Tier- und Naturschutz betreibt

Nicht nur, dass die Pirschgänger bei ihrem aufopferungsvollen Dienst an der Waffe künftig Schalldämpfer benutzen dürfen. Obwohl viele von ihnen den Knall sowieso nicht mehr hören. Mit der Verfügung, die brutale Kunstbaujagd auf Füchse landesweit wieder zu genehmigen, hat ihnen die Umweltministerin einen langgehegten Wunsch erfüllt. Musste aber jetzt einräumen, dass es keine belastbaren Fakten und Gründe gibt, die einen solchen Schritt rechtfertigen. Christina Schulze Föcking, von Hause aus Landwirtin und Schweinemästerin, wird als neue Hoffnungsträgerin der Agrarindustrie gefeiert und ist „nebenbei“ auch für den Tierschutz zuständig. Damit hat man den Bock zum Gärtner bzw. die Ziege zur Floristin gemacht.In ihrem eigenen Betrieb im Münsterland haben die Wutzen die Null gewählt und leiden unter erbärmlichen Haltungsbedingungen. Stern-TV hat das unlängst in einem Filmbeitrag dokumentiert. Zwei Tage nach Bekanntwerden der Vorwürfe fertigte ein beamteter Tiermediziner aus dem Ministerium ein Gefälligkeitsgutachten, in dem er bestätigte, dass bei der Chefin alles o.k. sei. Der Mann scheibt sich mit Nachnamen „Jaeger“, mit „ae“. Seine „Expertise“ heißt hausintern „Jaeger-Latein“. Frau Ministerin weiß die Bemühungen ihres Untergebenen gleichwohl zu würdigen. Der Mann soll nun befördert werden und eine neue Stabsstelle innerhalb des Hauses übernehmen. Ausgerechnet dieser Abteilung soll es obliegen, eine „Nutztierstrategie“ zu entwickeln. Hier meckert der Gärtner-Bock schon wieder. Weitere Hintergrund-Infos: http://www.rotorman.de/arme-schweine-arme-fuechse-...