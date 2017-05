Panik in Ilvesheim: Behörden nehmen Fuchsmutter mit fünf Welpen unter Feuer - Eine Provinzposse

Da pflanzt man eine sich ihrer pädagogischen Arbeit stets rühmende Betreuungsstätte naturnah an den Ortsrand, an den sich weitläufige Felder und Wiesen anschließen, und wundert sich dann, wenn die Natur, deren Nähe man ja offensichtlich gesucht hat, einem auch ein Stück weit entgegenkommt. Um deren Vertreter dann über die bleihaltige Klinge springen zu lassen. Ein Fuchs-Junges wurde in einer Falle gefangen und anschließend, nach mehrstündiger Qual, seiner Umwelt „letal entnommen“ und erlöst. Also erschossen. Der Rest der Sippe hat es angeblich vorgezogen, freiwillig das Weite zu suchen, um einem vergleichbaren Schicksal zu entgehen. Angeblich. Es gibt allerdings auch Zweifel an dieser Darstellung. Die Analyse eines absurden Schmieren-Tragödie, bei dessen Inszenierung die Idiotie Regie geführt hat: http://www.rotorman.de/ilvesheim-ein-paradies-fuer...