Deutschlands bekanntester Fuchs ist eine „Sie“ Von Jimi Hendrix besungen und von Kindern geliebt

Die beiden hatten den niedlichen rotpelzigen Knäuel, der im zarten Welpenalter von vier Monaten bei einem Unfall im Allgäu schwer verletzt worden war, vor dreieinhalb Jahren bei sich aufgenommen, gesund gepflegt und adoptiert. Seitdem ist ihr Familienzuwachs nicht nur "everybody‘s Darling" und Medienstar geworden, sondern auch weit über die Landesgrenzen hinaus zum Mittelpunkt schulpädagogischer Begierde mutiert. Es vergeht kaum eine Woche, in der Niggemeyer und seine fidele Assistentin nicht an irgendeiner Schule oder in einem Kindergarten "Unterricht halten".Ziel der Mission ist es, den jungen Zuhörern anschaulich und quasi am lebenden und einem Anfassen durchaus nicht abgeneigten „Objekt“ zu vermitteln, dass der Fuchs eben nicht jene Bestie ist, als die ihn von durchsichtigen Absichten geleitete Interessengruppen gerne (und das bis dato recht erfolgreich) inszenieren und dämonisieren. Dass er nicht von Natur aus böse ist – sondern nur seinen Instinkten folgt und nebenbei wichtige Aufgaben im Naturhaushalt übernimmt. ."Foxy" widerlegt aber all diese ihren freilebenden Verwandten gebetsmühlenhaft angedichteten Horrorgeschichten allein durch ihr Auftreten, durch ihr Sein. Das ist nicht antrainiert und auch nicht das Ergebnis von Dressur. Dieses gerade mal sechs Kilogramm schwere Wesen ist einfach es selbst. Und deshalb aus sich heraus der beste Botschafter seiner Art. Das Porträt einer außergewöhnlichen Tiers: http://www.rotorman.de/deutschlands-bekanntester-f...