Aktionsbündnis Fuchs: Neue Initiative als schlagkräftige Lobby für die verfolgten Reinekes

Da kämpft die die Schöpfung achtende Mehrheit oft auf verlorenem Posten - auch weil sie sich verzettelt. Trotz großen Engagements, das leider oft genug nur eine regional begrenzte Wirkung zeitigt. In Sachen Fuchsschutz ist es ja so ähnlich. Da gibt es viele vorbildliche Initiativen und Leuchtturmprojekte, die aber nicht selten verpuffen, weil sie unabhängig voneinander ablaufen und die Handelnden nichts voneinander wissen. Da versandet viel Potential und Fachwissen.Das kürzlich an den Start gegangenen "Aktionsbündnisses Fuchs" will versuchen, das zu ändern. Getragen wird es von zahlreichen Organisationen, Bürgerinitiativen, Tierschutzvereinen, regionalen Gruppierungen, politischen Verbänden, Wildbiologen, Wissenschaftlern und vielen privaten Einzelpersonen. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten auch Dag Frommhold, der deutsche „Fuchs-Papst“, und Lovis Kauertz, der Vorsitzende von „Wildtierschutz Deutschland“. Endziel ist und bleibt ein totales, ganzjähriges Jagdverbot auf Füchse. Mehr dazu hier: http://www.rotorman.de/neues-aktionsbuendnis-fuchs...