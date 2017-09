Schlaumeier-Sprech: Wenn Dummschwätzer über kontraktäre Determinanten und residuale Symbolistik philosophieren

Ein paar kryptische Fremdwörter aneinandergereiht oder in den vermeintlichen Schlau-Sprech eingeflochten, und der größte Blödsinn klingt hochwissenschaftlich und adelt den Redner als kompetenten und versierten Dampfplauderer. Was bitteschön habe ich mir unter "idiosynkratischen und rezessiven Lowcost-Giveaways für adäquate Book-Releases" vorzustellen, wenn diese auch noch von "inflationärem Pessimismus kumulativer Akquisitionen und hysterischen Automatismen" geprägt sind? Und wie kann man "hochperformte Verbesserungspotentiale dahingehend instrumentalisieren, um die Eigendynamik ergebnisoptimierter Upgradings zu bündeln"?Ganz wichtige Fragen von existentieller Bedeutung. Fest steht zumindest, dass sich "selbst unter Zuhilfenahme bilateraler und konvergenter Beziehungsstimuli die traditionelle Konzeption der potentiellen Interaktionsprogrammierung unter Berücksichtigung kontraktärer Determinanten bei gleichzeitiger residualer Symbolistik nicht in dem Maße funktionalisieren lassen, um eine Probabilität der qualifizierten Implikation weitgehend zu individualisieren" Ja nee, ist klar! Weitere Beispiele aus einem Vortrag des Molekular-Demagogen Dr. Stanislauz Kubiztschnwesky vom Institut für theoretische Abstraktion in Halle an der Quale: http://www.rotorman.de/ja-nee-ist-klar-antiseriell...