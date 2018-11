Geschichten und Verzähl‘cher von früher und heute: Hirzenhain blättert in der Ortschronik

Auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde blättern die Autoren am kommenden Donnerstag (15. November) vorab darin. Im Rahmen eines für 15 Uhr im Gemeindehaus anberaumten "Erzähl-Cafés" stellen die Chronisten ausgewählte Kapitel aus ihrer Schrift vor. Natürlich kommt bei dieser Gelegenheit auch der Hirzenhainer "Bauernpfarrer" Johann Jakob Fuchs zu seinem Recht - in Wort und Bild.Der Geistliche, der von 1789 bis 1830 seine Schafherde im Höhendorf betreute, war ein echtes Original, um das sich viele lustige Anekdoten ranken. Die Leute kamen von weit her, um den Mann zu erleben oder predigen zu hören. Und das tat er auf eine unvergleichliche Art.Die Chronik trägt den Titel "Hirzenhain - Wäi's fruier woar en wäi's hau es". Der Untertitel verrät bereits, wohin der Haase läuft: "Daten, Fakten und Verzählcher". Mit anderen Wortes: Bei dem Schmöker handelt es sich weniger um ein Geschichtsbuch, sondern um ein Geschichtenbuch. Eine unterhaltsame Lektüre, die sich sicherlich auch als Weihnachtsgeschenk gut macht.