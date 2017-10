In den Eingeweiden der Maginot-Linie: 30 Meter unter der Erde steht die Zeit still zu stehen

Das aus Ehringshausen stammende Fotografen-Ehepaar Markus und Ingrid Novak hat die frühere Artilleriestellung bei Ronchonvillers in der Region Lothringen nahe der luxemburgischen Grenze erforscht. Mit 1.940 Mann Besatzung zählte die Einrichtung zu den größten der Verteidigungslinie. Ein mysteriöses Reich der Dunkelheit. Ein unheimlicher Hades, der seine Geheimnisse erst im Schein starker LED-Scheinwerfer und Petromax-Starklichtleuchten preisgibt. Zehn Stunden lang kämpften sich die beiden in Begleitung ihres Kollegen Fabian Hölzel durch die Eingeweide der Anlage, durch endlos lange, teils 30 Meter unter der Erdoberfläche liegende Gänge, Hallen und Stollen und legten dabei zehn Kilometer zurück. Je tiefer die Besucher vorstießen, desto intakter zeigten sich Bausubstanz und technische Einrichtungen. Das Trio brachte bemerkenswerte Aufnahmen mit an die Oberfläche: http://www.rotorman.de/besuch-in-mittelerde-spuren...