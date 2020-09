Ausstellung WEITER GEHT´S

Erwitte : KunstAtelier-Galerie KONTRASTE |

EINLADUNG ZUR AUSSTELLUNG.



Hiermit möchten wir zu unserer letzten Ausstellung des Jahres herzlich

einladen. Der Titel “WEITER GEHT´S” bezieht sich darauf, dass sowohl wir als auch alle unsere Künstlerkolleginnen und Kollegen in diesem Jahr, wie die meisten Menschen rund um dem Globus, auf Grund der Corona-Pandemie, mit einer Menge unerwarteten Problemen zu kämpfen hatten, die manche an den Rand der Existenz gebracht haben.

Trotzdem machen wir alle weiter in der Hoffnung, dass sich die Situation sobald wie möglich für alle und überall normalisiert. Da es aber noch nicht soweit ist, müssen wir weiterhin die “Hygieneregeln” beachten.



Deswegen findet die Vernissage unter eingeschränkten Bedingungen statt. Damit der notwendige Abstand eingehalten werden kann, können leider nur bis zu 30 Personen anwesend sein, weshalb wir um verbindliche Anmeldung bis zum 10.10.2020 bitten: Tel. 02945-200655, E-Mail: ocon-kontraste@t-online.de, FB-Messenger.

Es gilt das Datum der Anmeldung.

Beim betreten des Hauses und bis zum Sitzplatz, muss die Maske getragen werden, sowie auch in den Räumlichkeiten in denen der Abstand von

ca.1,5m voneinander nicht möglich ist.



Trotz der Umstände, freuen sich unsere Künstler*innen mit uns auf unsere Gäste, die sicherlich ihre Freude nicht nur an der Gitarremusik von

ANDREAS MARIA MARKUS, sondern ebenfalls an den Kunstwerken der vier Kolleginnen und zwei Kollegen, die sehr unterschiedliche Themen.



Diesmal stellen bei uns aus: Anna DERKSEN, Margarita KERIMOVA- SOKOLOVA, Nikolai LAGOIDA, Jorge A. MORALES, Gordana ROTHER-DORYN und Dorotea RUSU. Wobei für Anna DERKSEN und Dorotea RUSU die Teilnahme an der Ausstellung in KONTRASTE eine Premiere ist.



Die Vernissage findet am Samstag, 17. Oktober 2020, 19:30 Uhr statt.

Begrüßung: JOSÉ S. OCÓN. Einige der ausstellenden Künstler sind anwesend und werden sich selbst kurz vorstellen.

Wie bei uns Tradition, stehen ein kleines Buffett und Getränke für das Wohl unserer Gäste zur Verfügung.



Herzliche Grüße von Evelyn und José S. Ocón.

www.galerie-kontraste.name & Facebook