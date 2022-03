Erwitte : KunstAtelier-Galerie KONTRASTE |

Einladung zur Ausstellung WAS NUN? Kunst aus Nah und Fern



Seit über zwei Jahren leiden wir alle unter den Folgen der Pandemie, und auch wenn zur Zeit

die Ansteckungsrisiken abgenommen haben und die Einschränkungen unserer Freiheit fast

entfallen sind, ist für uns alle der Alltag vorerst nicht mehr so wie er gewesen ist.



Dazu sind wir alle nun mit der Situation konfrontiert, mit der nicht zu rechnen war, nämlich

den Krieg in der Ukraine, von deren möglichen Folgen in Ost und West, und besonders hier in Deutschland, sich aktuell viele Millionen Menschen fürchten.



Unsere Künstlerinnen und Künstler, nicht nur in der Ukraine und in Russland, sondern ebenfalls in anderen Teilen der Welt, sind von den Ereignissen sehr hat betroffen, zumal die Ausstellungsmöglichkeiten und Kontakte dadurch sehr eingeschränkt sind.



Umso mehr versuchen wir, wie seit der Gründung unserer Galerie im Jahr 1996, und mit

unseren Kolleginnen und Kollegen sowie Förderern mit Hilfe von Kunst und Kultur für Völker-

verständigung, Freiheit, Demokratie und Wahrung der Menschenrechte, weiterhin einzusetzen.



Dazu tragen unsere Ausstellungen bei, so wie die nächste, zu der wir hiermit herzlich einladen. Daran nimmt eine ukrainische Künstlerin, zusammen mit vier Kollegen aus anderen Ländern aus Nah und Fern, darunter auch aus Russland, teil.



Die ausstellende Kunstschaffenden und wir, danken allen Freunden, Kunstinteres-

sierten und Förderern, für ihre moralische Unterstützung, und besonders für Kunstkäufe, die zur Fortsetzung unserer Arbeit beitragen.



Zur Vernissage von WAS NUN? Am Samstag, 16. April 2022, 19:30 Uhr, laden wir hiermit herzlich ein.

Begrüßung und Einführung: José S. Ocón.

Musikalische Begleitung: Andreas Maria Markus, Gitarre.

Einige der ausstellenden Künstler werden anwesend sein und freuen sich auf anregende Gespräche.

Wie bei uns Tradition, stehen für unsere Gäste ein kaltes Büffet und Getränke zur Selbstbedienung zur Verfügung.



Mit freundlichen Grüßen

Evelyn und José S. Ocón

www.galerie-kontraste.name