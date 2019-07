Ausstellung SpanieART 3 - Arte de España 3

Erwitte : KunstAtelier-Galerie KONTRASTE |

EINLADUNG ZUR AUSSTELLUNG „SpanienART 3 - Arte de España 3“

Meister des Realismus und Fotorealismus zeigen vom 20. Juli bis 29. September 2019 eine Auswahl ihrer Kunst.



Zur Vernissage am 20. Juli 2019, 19:30 Uhr laden wir hiermit herzlich ein.

Begrüßung und Einführung: José S. Ocón.

Musikalische Begleitung: Nathalie von Ossowski, Harfe.

Wie bei uns seit 22 Jahren Tradition, stehen ein kaltes Bufett und Getränke für das Wohlergehen unserer Gäste zu Verfügung.



In der Vergangenheit haben wir zwar wiederholt Kunst aus Spanien präsentiert, aber meistens in Verbindung mit Künstlern aus anderen Teilen der Welt. In unserer dritten Jahresausstellung zeigen wir eine Auswahl von Realismus und Fotorealismus ausschließlich aus Spanien.



Vier Künstlerinnen und zwei Künstler beteiligen sich mit Alltagsmotiven an der Präsentation, überwiegend in Öl auf Leinwand gemalt. Die Themen sind sehr unterschiedlich, aber die technische Ausführung und der hohe Qualitätsanspruch der Kunstschaffenden sowie die langen Listen ihrer Ausstellungsorte und zahlreichen Preisverleihungen sind Gesamtmerkmale der Gruppe.



Juan Aguirre Vila-Coro zeigt meisterhaft digital bearbeitete Fotokompositionen, in denen die Verbindung von Raum und Mensch die dominierende Rolle spielt.

Raquel Di Carvalho präsentiert meisterhaft gemalte Szenen mit sozialkritischen Botschaften, die nicht zuletzt mit ihrer brasilianischen Ursprungsheimat zu tun haben.

Manoli Iglesias Veras Themen sind Portraits von weltbekannten Persönlichkeiten sowie femenine Darstellungen, teilweise mit traditionellen Akzenten.

Lydia Gordillo Pereira malt mit Vorliebe Alltagsgegenstände, die uns allen überall begegnen, wie z.B. die Serie Sneakers, die als Werbeträger für Produkte genutzt werden.

Cati Lanza López zeigt ihre Liebe für die Natur, ganz besonders Maritimes, sowie für Gletscher. In ihren Darstellungen fängt sie Stimmungen ein.

Antonio Navarro Menchón kann in der Ausstellung nur überwiegend kleinformatige Aquarelle zeigen. Denn er ist ein Künstler dessen Werke meistens zu groß sind, um sie ins Ausland ohne Transportprobleme und hohe Kosten verschicken zu können.

Seine Arbeiten, die u.a. in vielen Museen hängen, sind sehr begehrt. Besonders seine Portraits, sodass selbst der König von Spanien zu seinen Kunden gehört.



Info: KunstAtelier-Galerie KONTRASTE, Evelyn und José S. Ocón

ocon-kontraste@t-online. de - www.galerie-kontraste.name & Facebook