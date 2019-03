Erwitte : kunstatelier-galerie kontraste |

Einladung zur Ausstellung NATUR UND MEHR



Zur Vernissage am Samstag, 20. April 2019, 19:30 Uhr laden wir hiermit herzlich ein. Begrüßung und Einführung: José S. Ocón. Musikalische Begleitung: Max Westkemper.

Fast alle ausstellenden Künstler sind anwesend und freuen sich auf Ihre Fragen und Bemerkungen. Und wie bei KONTRASTE Tradition, stehen ein kaltes Büfett und Getränke für das Wohlergehen unserer Gäste zur Verfügung.



NATUR UND MEHR lautet der Titel unserer zweiten Jahresausstellung, in der sowohl

Fotografie als auch Malerei in verschiedenen Techniken präsentiert werden. Dazu

kommen digital bearbeitete Mischtechniken.



Kemal BALKAN, der bei uns zum zweiten Mal ausstellt, ist mit einer Serie seiner

skurrilen Kreationen mit sowohl sozialkritischen als auch alltäglichen Situationen

präsent.

Karl Wilhelm HENKEs Fotokunst ist vielen unserer Besucher durchaus bekannt,

wobei aber jedes Mal über die Vielseitigkeit seiner Themen und fotografische

Präzision seiner Aufnahmen, gestaunt werden kann. Diesmal ist es sowohl mit

Architektur als auch mit einer Serie Natur an der Ausstellung beteiligt.

Sabine KREMER gehört seit vielen Jahren zum Künstlerstamm unserer Galerie. Sie

ist mit ihre eigenwilligen Arbeiten, die zum genauen Hinschauen herausfordern,

vielen unserer Besucher bekannt.

Hilario MADRID SANZ stellt zum ersten Mal bei uns aus. Er ist seit Jahrzehnten in

die Fotografie verliebt. Für ihn ist alles was er wahrnimmt, wert, festgehalten und

anderen Menschen zugänglich gemacht zu werden.

Evelyn OCÓN zeigt einige neue Bilder, in denen die Farbigkeit die Werke besonders

lebendig macht, die ihren jeweiligen Gefühlen entsprechen. Wer dabei an Gerhard Richter denkt, liegt richtig. Denn er ist nach wie vor Evelyns Künstleridol. ohne dass

sie versuchen würde ihn zu kopieren. Ähnlichkeiten sind dann nur technisch bedingt.

José S. OCÓN zeigt in der Ausstellung sowohl Acylmalerei auf Leinwand und Karton, als auch digitale Bearbeitungen seiner Mischtechniken, die als Drucke auf Leinwand

präsentiert werden.



Die Ausstellung kann bis zum 14. Juli 2019, täglich außer dienstags,

von 14-19 Uhr kostenlos und unverbindlich besucht werden. Darüber hinaus kann das Gesamtangebot der Galerie mit internationaler Kunst bewundert werden.



Info: KunstAtelier-Galerie KONTRASTE, Evelyn & José S. Ocón

An der Kirche 1 - 59597 Erwitte (OT Horn)

Tel. 02945 - 200655 E-Mail: ocon-kontraste@t-online.de

www.galerie-kontraste.name & Facebook