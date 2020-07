Ausstellung KUNST, KUNST UND KUNST von OCÓNs und Freunden

Erwitte : KunstAtelier-Galerie KONTRASTE |

EINLADUNG ZU AUSSTELLUNGEN



Das Jahr 2020 wird bei hunderten Millionen Menschen rund um dem Globus

in keiner gute Erinnerung bleiben. Denn selbst wenn man von der Corona-

Pandemie gesundheitlich verschont geblieben ist, die sozialen und auch

wirtschaftlichen Folgen haben alles auf dem Kopf gestellt.

Auch wir mussten unsere Planung beiseite legen, denn die Galerie musste

von Mitte März bis in der zweiten Hälte April geschlossen bleiben.



Eine Folge davon ist gewesen, dass zum ersten Mal in der fast ein viertel-jahrhunderten Existenz von KONTRASTE, die Ausstellung KUNST OHNE GRENZEN ohne Vernissage eröffnet wurde. Sie sollte am 12.07. zu Endegehen. Nun haben wir sie aber bis zum

30. August verlängert, damit interessenten, die vorher die Präsentation auf Grund der Kontaktbesch-ränkungen nicht besuchen konnten, es nachholen können. Möglich ist das deswegen, weil wir auf Grund der eingetretenen Planungsunsicherheit, die von Juli bis Oktober geplante Ausstellung mit realistischer Kunst aus Spanien absagen mussten.



Nun präsentieren wir vom 2. September bis zum 12. Oktober 2020 in der Ausstellung KUNST, KUNST UND KUNST. sowohl eigene neue Kreationen, als auch einige Werke von Kunstschaffenden, die mit uns seit Jahren befreundet sind und zusammenarbeiten. Auch bei dieser Präsentation müssen wir auf die gewohnte Vernissage wegen der noch geltenden Abstandsregelung

verzichten.



Wir hoffen jedoch sehr, dass wir unsere letzte Ausstellung des Jahres, wie bei uns stets Programm, mit internationaler Beteiligung, wie geplant am 17. Oktober 2020, mit Vernissage eröffnen können. Einladungen dazu werden folgen.



Unsere ausstellenden Künstler*innen mit uns würden sich über

Euren/Ihren Besuch der laufenden und darauf folgenden Ausstellungen sehr freuen.

Die Öffnungszeiten sind Mi.-Mo. 14-19 Uhr sowie nach Absprache.

Dafür bedanken wir uns herzlich im Voraus.



Evelyn und José S. Ocón

KunstAtelier-Galerie KONTRASTE ,

An der Kirche 1, 59597 Erwitte (OT Horn),

ocon-kontraste@t-online.de - www.galerie-kontraste.name und Facebook