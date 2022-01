Ausstellung FrauenART 9 - Women´sART 9

Erwitte : KunstAtelier-Galerie KONTRASTE |

LIEBE KUNSTFREUNDE: Optimistisch wie wir sind und in der Erwartung, dass das Leben im neuen Jahr „normaler“ wird als in den vergangenen über 20 Monaten, fangen wir unser Ausstellungsprogramm 2022

mit der neunten Ausgabe von FrauenART an, also de Präsentation, die wir seit 2006 in

zweijährigen Turnus exklusiv Künstlerinnen aus verschiedenen Ländern widmen.



Sieben hervorragende Künstlerinnen zeigen jeweils eine Auswahl ihrer Themen und Techniken.

Besonders möchten wir auf drei Kunstwerke von Nareman FARAJALLAH, eine Kollegin aus Gaza/Palästina hinweisen, die zum ersten Mal bei uns ihre Kunst zeigt.

Auch zum ersten Mal ist Anna GOLD mit einigen aktuellen Kreationen dabei.

Wir freuen uns auch sehr darüber, zum vierten Mal neue Arbeiten von Michelle HART aus Panama zeigen zu können. Und zum wiederholten Mal präsentieren wir mehrere neue Kreationen von Ofelia IMANOVA, deren Werke den Alltag in ihrer aserbaidschanischen Heimat -zeigen und sehr beliebt sind.

Mit ihren tollen fotografischen Kreationen gehört Nancy CARIDAD seit Jahren zum Künstler-

stamm der Galerie.

Imma MERINO aus Spanien stellt bei uns zum zweiten Mal einige ihrer

meisterhaften fotorealistischen Gemälde und Zeichnungen aus.

Als Abrundung der Ausstellung zeigen wir mehrere fantasievolle Kreationen unserer lang-

jährigen Freundin und Kollegin Svetlana SIMINA, die hauptberuflich als Professorin in der

berühmten Muchina Kunstakademie in Sankt Petersburg lehrt.



Zur Vernissage am Samstag, 22. Januar 2022, 19:30 Uhr laden wir herzlich ein.

Begrüßung und Einführung: José S. Ocón. Laudatio: Antje Prager-Andresen.

Musikalische Begleitung: ANDERERSAITS, Anja Jacob und Freunde.

Einige der ausstellenden Künstlerinnen freuen sich auf anregende Gespräche. Und wie bei uns Tradition, stehen ein kaltes Buffet und Getränke zur Selbstbedienung zur Verfügung.



Auf Ihre Teilnahme unter Einhaltung der aktuellen 2G-Corona-Regeln, freuen sich unsere Kolleginnen mit uns.



www.galerie-kontraste.name