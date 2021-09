Erwitte : KunstAtelier-Galerie KONTRASTE |

Einladung zur Ausstellung Die OCÓNs und ihre Kunst



Seit 25 Jahren sind wir bis heute als Künstler und Galeristen ziemlich kreativ und

produktiv gewesen und haben uns auch von Corona nicht daran hindern lassen, trotz vielfältiger Probleme, weiter zu machen.

Im vergangenen Jahr konnten wir aber von vier Ausstellungen nur die Vernissage der

ersten im Januar mit Gästen feiern. Die drei nachfolgenden Präsentationen konnten

leider nur virtuell und medial stattfinden.



Zu unserer letzten Ausstellung des Jahres, in der wir „Die OCÓNs“, eigene Kreationen in verschiedenen Techniken, sowohl aus der Vergangenheit, als auch ganz neue Arbeiten präsentieren, laden wir hiermit herzlich ein und bitten die 3-G Regeln zu beachten.



Die Vernissage findet am 18. September 2021, 19:30 Uhr statt.

Begrüßung und Einleitung: José S. Ocón

Musikalische Begleitung: Andreas Maria Marcus, Gitarre

Grußworte: noch offen

Wie es bei uns Tradition ist, stehen ein kaltes Büfett sowie Getränke zur Selbst-bedienung zur Verfügung.



Die Ausstellung kann vom 18. September 2021 bis zum 16. Januar 2022, Mittwoch bis Montag von 14:00-19:00 Uhr kostenlos und unverbindlich besucht werden.



Wir erwarten Sie und freuen uns auf das Kennenlernen oder auf das Wiedersehen.

Ihre Evelyn und José S. Ocón



KunstAtelier-Galerie KONTRASTE,

An der Kirche 1, 59597 Erwitte (OT Horn)

Tel. 02945 20 06 55, E-Mail: ocon-kontraste@t-online.de,

www.galerie-kontraste.name und Facebook