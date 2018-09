Puppentheater Alberto Erolzheim

Vorhang auf!

Das Puppentheater Alberto kommt am Sonntag, 28. Oktober 2018 um 15.00 Uhr endlich nach Erolzheim in das kath. Gemeindehaus. Direktor Tobias Sauter präsentiert einen Mix aus klassischem Puppentheater und modernen Showproduktion. Lassen Sie sich verzaubern von original „hohnsteiner“ Handpuppen, hochwertig im Tonstudio vertonte Stimmen, schönen Bühnenbilder und einer exklusiv gebauten Theaterbühne. „Ich möchte die Besucher entführen, weg vom grauen Alltag und hinein in die Welt der Poesie und Phantasie. Mein Ziel ist es, dass meine Gäste das Theater zufrieden verlassen“, sagt Tobias Sauter. Und so wundert es nicht, dass der junge Prinzipal mit viel Leidenschaft und Innovation stetig sein bestes gibt, um sein Publikum zu begeistern.Die knapp einstündige Theater-Show „Die verschwundene Diamantkette“ ist für Kinder ab circa 2 Jahren geeignet. Das Stück wurde von Tobias Sauter selbst geschrieben und bietet eine Mischung aus Spaß, Spannung und einmaligen Theatermomenten. Fiebern Sie mit, wenn Kasper & seine Freunde den bösen Räuber aus dem Wald jagen und Lachen Sie wenn Seppel, der witzig-freche Paradiesvogel, mit seinen Späßen für gute Laune sorgt. Alles in einem – eine einmalige Theatershow.Das Puppentheater Alberto – die neue Tourneeproduktion bald auch in Erolzheim. Lassen Sie sich von dieser Zauberwelt in den Bann ziehen und genießen Sie 60 Minuten Puppentheater vom Feinsten.Tickets gibt es zu familienfreundlichen Preisen von 5,-€ bis 6,-€. Die Theaterkasse öffnet 45 Minuten vor Beginn der Vorstellung. Freie Platzwahl. Reservierungen sind nicht möglich.Nähere Infos gibt’s unter: 01590/31 51 745, E-Mail: info-alberto@gmx.de oder auf Facebook: www.facebook.com/puppentheater.alberto