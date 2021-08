Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Vortrag am Mittwoch, 15.09.2021 im Mohren Grenzenstrasse 4 in Ochsenhausen um 19 Uhr. Eintritt 7 EUR

Vortrag am Mittwoch, 15.09.2021 im Mohren Grenzenstrasse 4 in Ochsenhausen um 19 Uhr. Eintritt 7 EURAnschließend KräuterverkaufDie Ernährungstherapie der Hildegard von BingenDer Mensch ist, was er isst, diese alte Erkenntnis bekommt angesichts von Nahrungs­mittel­skandalen und Zusatzstoffen für viele Menschen neues Gewicht – ganz abgesehen, wenn man hiervon zu viel hat.Wie man aus NAHRUNG wieder LEBENS-mittel macht ist Thema dieses würzigen und verständlich präsentierten Vortrags.Hildegard von Bingen stellt uns mit Ihrem großen Erfahrungswissen einen unermesslichen Schatz zur Verfügung. Sie drückt das sehr plastisch aus:„Du stopfst deinen Bauch so voll, du Schlemmer, dass deine Adern beinahe platzen… Wo ist da noch eine Spur vom süßen Ton der Weisheit, die Gott den Menschen verlieh?“Lauschen Sie den Impulsen, die uns Hildegard von Bingen hinterlassen hat und welche Lebensmittel tatsächlich Heilmittel sind.DiVeRa Ernährung nach Hildegard von BingenHolzweg 188416 Edenbachen – ErlenmoosTel.: 07352/9479161Bitte bachten Sie die geltenden Corona RegelnBei Fragen oder auch bei einer Interesse an einer Mitgliedschaft im Kneipp Verein wenden Sie sich gerne an :Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. Vorsitzender​Diplom-Volkswirt​Rainer SchickInternet: https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com