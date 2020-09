Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : Das Kreuz mit dem Kreuz Auf den Spuren der Hildegard von Bingen

Der Kneippverein Ochsenhausen e.V. bietet zukünftig auch Informationsveranstaltungen

und Vorträge zur Ernährung nach Hildegard von Bingen

in Zusammenarbeit mit dem Vereinsmitglied Jutta Martin mit Ihrer Firma DiVeRa an.



Der Name der Firma DiVeRa, setzt sich aus den Abkürzungen der Richtlinien Hildegards zusammen.



Di für discretio, das rechte Maß in allem, der goldene Mittelweg



Ve für Veriditas, die Grünkraft, aus der das Leben entsteht



Ra für Ratio, der Verstand, mit dem wir unser Leben meistern sollen.











Das Kreuz mit dem Kreuz 





Durch unsere Esskultur und stressige Lebensweise haben die Erkrankungen im Bewegungsapparat

in den letzten Jahren stark zugenommen. Hildegard von Bingen erkannte die Ursache und hat

uns nicht nur spezielle Medizin in Kräuterform empfohlen, sondern auch Wege

aufgezeigt, wie wir unseren Körper von schädlichen Säuren reinigen und

über unsere Esskultur wesentlich für mehr Lebensqualität beitragen können



Am 02.10.2020 um 19 Uhr 30

Im Hotel Mohren in Ochsenhausen





Jutta I. Martin

Hildegardexpertin und Kochbuchautorin

Anmeldung: mob 0160 766 38 65







Gastgeber der Veranstaltung :



Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.

Diplom-Volkswirt

​Rainer Schick

Lerchenstrasse 7

88416 Ochsenhausen