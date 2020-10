Kneipp Verein Ochsenhausen e.V. : 07.10.2020 Das Kreuz mit dem Kreuz Auf den Spuren der Hildegard von Bingen

Am 07.10.2020 hat die Veranstaltung "Das Kreuz mit dem Kreuz" mit sehr großem Erfolg ab 19.00 Uhr im Hotel Mohren stattgefunden.Dabei hat unser neues Vereinsmitglied, die Hildegardexpertin und Kochbuchautorin Jutta Isabella Martin die interessierten Zuhörer mit auf die Spuren der Hildegard von Bingen mitgenommen und erläuterte anhand praktischer Beispiele, wie in der Hildegard Medizin Beschwerden des rheumatischen Formenkreises behandelt werden.Eine wichtige Säule in der Behandlung stellt in dem Zusammenhang auch die Ernährung dar.Diese Thema wird im nächsten Vortrag am Mittwoch, 04.11.2020, um 19.00 Uhr, auch wieder im Hotel Mohren, entsprechend vertieft, wenn wir uns mit „Essen bei Beschwerden“ auseinandersetzen, denn letztlich ist der Mensch, was er isst.Zum Abschluss des Abends gab es eine sehr interessante Diskussionsrunde, die bis fast 22 Uhr dauerte und dabei konnten noch viele Fragen angesprochen und geklärt werdenKontakt :Jutta I. MartinHildegardexpertin und Kochbuchautorinmobil : 0160 766 38 65Die Organisation erfolgte im Rahmen der Gastgebervereinbarung mit dem :Kneipp Verein Ochsenhausen e.V.1. VorsitzenderDiplom-VolkswirtRainer SchickLerchenstrasse 788416 OchsenhausenInternet: https://kneippvereinochsenhausenev.weebly.com