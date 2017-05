Sozialer Jetlag OEZ (= MESZ) & Die progressive Muskelentspannung nach Jacobson

wie Sie an sich selbst und Ihren Liebsten feststellen können, haben wir in derNacht vom Sonntag, den 26. März 2017, vor sieben Wochen nun zum 38. Mal in der Frühlingszeit die Uhr-Zeit per Gesetz verstellt auf die sog. Sommer(uhr)zeit" MESZ die in Wahrheit die "Kiew Zeit" (Ost Europäische Zeit) ist.Im Augenblick leben wir in einer Zeit, in der die äußere (soziale) Uhrzeit nicht mit der inneren Körperuhrzeit, die durch den Sonnenstand zustande kommt, übereinstimmt.Dieses Phänomen wird in der Medizin als "" bezeichnet!Die Folgen auf den Menschen sind:undDie Auswirkungen beim Menschen sind:I. Sie haben weniger Soziale Kompetenz.II. Ihr Immunsystem funktioniert nicht mehr so gut.III. Ihr Gedächtnis kann nicht mehr so gut speichern, was Sie gelernt haben.IV. Sie können alle Krankheiten, die Sie eventuell bekommen würden, mit einerhöheren Wahrscheinlichkeit und vor allem früher bekommen.(siehe dazu auch:"Die progressive Muskelentspannung nach Edmund Jacobson ist einEntspannungsverfahren, das jeder sehr leicht bei sich zu Hause erlernen unddurchführen kann.Jacobson erkannte, daß psychische Anspannungen, aber auch chronische Schmerzen durch eine gezielte Muskelentspannung abgebaut bzw. gelindert werden können.Ganz gleich, ob Sie daher an Angstzuständen, Kummer,, Bluthochdruck, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen leiden:Die progressive Muskelentspannung hilft Ihnen dabei, Linderung zu erfahren und die ersehnte innere Ruhe zu finden."Sehr ausführlichebeschreibende Informationen finden Sie unter:Danke an das Team vom Zentrum der Gesundheit (Schweiz) für die sehr gute und einfache Zusammenfassung zur progressiven Muskelentspannung nach Edmund Jacobson.In der Gewißheit Ihnen und Ihrer Gesundheit und der Gesundheit Ihrer Liebstenmit diesen Informationen gedient zu haben verbleiben wirmit gesundheitlichen Grüßen in der "verrückten" Uhr-Zeit auf Kiew/Moskau ZeitOEZ (= MESZ) aus der Medizinstadt ErlangenIhre & IhrEquipe MEZ.MOMO & Hubertus Hilgers"Die Auswirkungen der Zeitumstellung auf die innere Uhr und Gesundheit des Menschen sind viel länger als eine bloße Stunde."Dr. med. Till Rönneberg, Professor am Institut für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilian-Universität zu MünchenP.S. Folgen Sie uns auch auf facebook:Weitere Informationen unter: http://www.zeitumstellung-abschaffen.de/