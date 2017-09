Die Parteien zum Thema Uhr-Zeit-Verstellung (Normalzeit MEZ / sog. "Sommerzeit" MESZ = OEZ) gemäß deren Wahlprogramme

,ein durchsuchen der ausführlichen Wahlprogramme (pdf) der Parteien CDU, SPD,Linke, Grüne, FDP, AFD, Freie Wähler, Piraten brachte eine kleine Überraschung...Die ausführlichen (nicht die Kurzformen) der Wahlprogramme haben wir nach denBegriffen: MESZ, Sommerzeit und Zeitumstellung durchsucht. Bei keiner Parteiwurden dazu Aussagen gefunden mit Ausnahme der Piraten.Dort steht:"Die Piraten wollen die Zeitumstellung in der Europäischen Union abschaffen. Dienach der Abschaffung gültige Zeit soll die Normalzeit sein.Die Zeitumstellung hat keine Vorteile, sondern bringt lediglich Nachteile undmittleren bis hohen Umstellungsaufwand mit sich. Beibehalten wird sie aus EU-und Bundestagssicht nur noch wegen einer einheitlichen Umstellung innerhalb derEU, was sich allerdings auch durch eine Abschaffung erreichen ließe."Endlich mal eine Partei, die das erkannt hat und klare Stellung bezieht.Obwohl die Studien zum Thema Uhr-Zeitverstellung ganz klar zeigen, daß diese:a) abgeschafft werden mußb) die Normalzeit beibehalten werden mußwollen die meisten Parteien keine klare Stellung beziehen und ihr Fähnchen inden Wind hängen, weil viele Menschen angeblich die dauerhafte falsche Zeit (sog."Sommerzeit" MESZ = OEZ) beibehalten wollen.Da können wir nur sagen: Wenn man diesen Menschen die Zusammenhänge darlegt unddie gravierenden Auswirkungen auf die Gesundheit, dann kann man nur zu derÜberzeugung kommen, daß es nur die Normalzeit sein kann, die dauerhaftbeibehalten werden muß.Unseres Wissens will die CDU weiterhin "ergebnisoffen" diskutieren. Im Frühjahrwurden in einem fb Post der CDU/CSU Fraktion unsere Stellungnahmen und Hinweisezu den Studien alle gelöscht! Auch auf Nachfragen unsererseits: keine Reaktion.Die SPD ist nach unserer Einschätzung eher für die Beibehaltung der derzeitigenRegelung. Klar: Die Uhr-Zeit-Verstellung wurde unter der Regierung HelmutSchmidt eingeführt.Die LINKE ist laut Parteiprogramm für eine dauerhafte (falsche) "Sommer"-Zeit,ebenso die FDP.Diesen Eindruck gewannen wir auch aus Gesprächen mit Abgeordneten beider Parteien.Von den Grünen und den Freien Wählern liegen uns keine konkreten Aussagen /Eindrücke vor.Die AFD hat sich wohl für die dauerhafte Normalzeit ausgesprochen.Aber wie gesagt: das sind nur unsere Eindrücke.Einzig im Wahlprogramm der Piraten fanden wir eine klare Aussage pro Abschaffungder Zeitumstellung und Beibehaltung der Normalzeit (siehe oben).Die "kleineren" Parteien die zur Bundestagswahl antreten haben wir (noch) nichtanalysiert.In der Gewißheit Ihnen mit diesen Informationen gedient zu haben verbleiben wirmit gesundheitlichen Grüßen in der "verrückten" Uhr-Zeit auf Kiew/MoskauZeit OEZaus der Medizinstadt ErlangenIhre Equipe MEZ.MOMO„Manche Hähne glauben, daß die Sonne ihretwegen aufgeht.“(Theodor Fontane - Apotheker, Journalist, Theaterkritiker, Dichter, 1819-1898)